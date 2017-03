vor 44 Minuten Pforzheim 111 Tage Stadtverkehr Pforzheim: Südwestbus zieht erste Bilanz

350.000 verkaufte Tickets, Wlan in allen Bussen und nach anfänglichen Schwierigkeiten ein laufender Betrieb: Die Regionalbusverkehr Südwest GmbH zeigt sich am Freitag zufrieden mit der Übernahme des Busbetriebs in Pforzheim.