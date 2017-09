vor 46 Minuten Rastatt Tunnel-Panne in Rastatt: Bahnverkehr rollt bereits am 2. Oktober wieder

Gute Nachrichten von der gesperrten Rheintalbahn vermeldet die Deutsche Bahn (DB) am Donnerstagvormittag in einer Pressemitteilung. Die Reparaturarbeiten an der Strecke kommen besser voran als geplant. Der Zug-Verkehr soll bereits ab dem 2. Oktober wieder den Betrieb aufnehmen.