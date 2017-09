vor 17 Minuten Rastatt Rheintalbahn Rastatt: Neue Gleise verlegt - Verkehr rollt in 10 Tagen wieder

Auf der Baustelle an der Rheintalbahn in Rastatt gehen die Reparaturarbeiten weiter planmäßig voran: So wurden beispielsweise die beiden Betonplatten, die über der östlichen und der geplanten westlichen Tunnelröhre für zusätzliche Stabilität sorgen, mit Grundschotter bedeckt. Das teilt die Deutsche Bahn (DB) mit.