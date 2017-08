16.08.2017 16:15 Rastatt Nach Tunnel-Panne: Kritik aus der Politik wird immer lauter

Die Kritik an der Bahn nach der Sperrung der Rheintalbahn zwischen Rastatt und Baden-Baden wegen einer Havarie in einer Tunnelbaustelle wird lauter. Der Linken-Verkehrspolitiker Herbert Behrens griff am Mittwoch Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) an.