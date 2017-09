vor 24 Minuten Rastatt Nach Sperrung der Rheintalbahn: Bahnhof in Rastatt wird modernisiert

Nach der wochenlangen Sperrung der Rheintalbahn soll der Bahnhof in Rastatt für 17,6 Millionen Euro komplett saniert werden. Die Pläne sollen möglichst schnell umgesetzt werden, kündigte der für Infrastruktur zuständige Bahnvorstand Ronald Pofalla am Mittwoch in der badischen Stadt an.