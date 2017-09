vor 19 Minuten Rastatt Gesperrte Rheintalbahn: Tunnelbau in Rastatt geht weiter

Die Tunnelvortriebsarbeiten in der Weströhre am Rastatter Tunnel werden fortgesetzt. Das hat die Deutsche Bahn AG in einer Pressemitteilung mitgeteilt. Nach dem Erdrutsch Anfang August in der Oströhre ist die Arbeit zunächst in beiden Röhren eingestellt worden.