vor 44 Minuten Rastatt Bahn gibt Einblick in Reparaturarbeiten an Rheintalstrecke

Neun Tage nach dem Erdrutsch an einer Tunnelbaustelle im badischen Rastatt und der Sperrung der Rheintalbahn gibt die Bahn jetzt Einblick in die Reparaturarbeiten. Journalisten können sich demnach am Montagnachmittag an der Tunnelbaustelle informieren.