Zu schnell in der 30er-Zone: Alkoholisierter Autofahrer rast durch Philippsburg

Zu einem Vorfall am Montag gegen 20 Uhr in Philippsburg sucht die Polizei Zeugen. Ein 23-Jähriger fuhr mit seinem Auto auf der Baumstraße mit überhöhter Geschwindigkeit. Ein 21-Jähriger hielt den Fahrer in der 30er Zone an. Als er ihn auf sein Fehlverhalten ansprach fuhr dieser plötzlich los und streifte mit seinem Auto den 21-Jährigen, der zu Boden fiel.

Der 21-Jährige setzte dann seine Fahrt fort und bog in die Hauptstraße ab. Anschließend steuerte er seinen Pkw in die Oskar-Frey-Straße. Hierbei geriet sein Fahrzeug ins Schleudern, stieß gegen den Bordstein und wurde stark beschädigt. Der Verursacher fuhr dann seinen dunkelblauen Ford Focus noch in die Seitenstraße, stellte ihn dort ab und ging davon.

Er konnte noch an Abend ermittelt werden. Bei dem jungen Mann wurde Alkoholbeeinflussung festgestellt. Er schien auch unter dem Einfluss von Drogen zu stehen. Nach einer Blutentnahme wurde sein Führerschein einbehalten. Personen die durch die Fahrweise des 23-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Philippsburg, Telefon: 07256/93290 in Verbindung zu setzen.