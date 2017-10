Zeugen und Halter gesucht: Hund beißt Jungen in Rastatt

Am Mittwochmittag wurde die Fahrradtour eines Kindes in Rastatt durch den Biss eines Hundes auf schmerzhafte Weise beendet. Den Hundehalter konnte die Polizei bisher nicht ausfindig machen und sucht deshalb nach Zeugen.

Der Junge war nach Polizeiangaben gegen 13 Uhr auf der Karlstraße in Richtung Lützower Straße unterwegs, als er an dem Vierbeiner und dessen Halter vorbei fuhr. Der Hund schnappte demnach nach dem jungen Radfahrer, wobei dieser sich eine Bisswunde am Bein zugezogen hatte.

Nach Einschätzungen des Kindes könnte es sich bei dem Hund um einen Golden Retriever gehandelt haben. Der noch unbekannte Hundehalter wird von dem geschädigten Jungen auf etwa 17 Jahre geschätzt und als dünn, mit kurzen blonden Haaren beschriebenen. Er soll mit einem dunkelblauen Pullover eines Sportvereins und einer schwarzen Jogginghose bekleidet gewesen sein. Den Hund führte er nach ersten Erkenntnissen an einer gelb-grünen Leine.

Personen, die Hinweise zu dem unbekannten Hundehalter machen können, werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten der Polizeihundeführerstaffel Rheinmünster unter der Telefonnummer: 07229 6972-14 in Verbindung zu setzen.