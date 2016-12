Ein bislang noch Unbekannter hat in den Morgenstunden des Freitags die ARAL-Tankstelle (Fahrtrichtung Norden) an der B 33 bei Gengenbach überfallen. Das Besondere daran: der Gesuchte wählte ein Nikolauskostüm als Maskierung.

Um 3.54 Uhr meldete ein Angestellter der Tankstelle den Überfall dem Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Offenburg. Kurz zuvor, so der Anrufer, sei er von einem als Nikolaus verkleideten Mann unter Vorhalt einer Pistole vom Vorplatz in den Verkaufsraum an die Kasse dirigiert worden. Dort habe der mit einem eines künstlichen Rauschebarte maskierte Mann einen noch unbekannten Bargeldbetrag an sich genommen und sei dann zu Fuß in Richtung Strohbach geflüchtet.

Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief bislang erfolglos. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen unter der Telefonnummer: 0781-21 2820 um Hinweise. Der "Nikolaus" war etwa 170 Zentimeter groß, sprach akzentfreies Deutsch, unter der Kostümierung trug der Unbekannte schwarze Kleidung.