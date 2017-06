21.06.2017 10:28 Rastatt Zeugen gesucht: Autofahrer fährt Kind an - und macht sich aus dem Staub

Die Offenburger Polizei bittet in einer Pressemitteilung um Mithilfe: Sie sucht nach einem Unfall in Rastatt einen unfallflüchtigen Autofahrer. Dieser hatte ein 11-jähriges Kind gegen 14.10 Uhr an der Einmündung "Alte Bahnhofstraße" in die "Rauentaler Straße" angefahren.