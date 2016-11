Zehn Jahre Unimog Museum in Gaggenau: Erweiterung geplant

Ein Unimog U4023 (r) und ein Unimog U4000 vorm Unimog-Museum. Foto: Uli Deck/Archiv



Anzeige

Mehr zu: Ticker Rastatt Gaggenau

Seit 2006 zeigt das von einem Verein getragene Museum die Geschichte des Unimog (Universal-Motor-Gerät) von den ersten Modellen bis zum modernen Einsatz etwa auf Bauhöfen oder in Unternehmen. Fast 400.000 Besucher kamen bisher. In Gaggenau (Landkreis Rastatt) baute Daimler bis 2002 die leichten Spezial-Lastwagen. Seitdem werden sie in Wörth am Rhein im benachbarten Rheinland-Pfalz produziert.