Am Samstag, in der Zeit von 17 Uhr bis 19.15 Uhr, wurden von bislang unbekannter Täterschaft die Spielerkabinen des TUS Hügelsheim aufgesucht und haben durch das Entwenden von Bargeld, Ausweispapieren, u.a. einen Schaden von über 1.000 Euro hinterlassen - das war allerdings nicht der einzige Diebstahl dieser Art.

Während sich die Fußballer der Heim- und Gastmannschaft auf dem Sportplatz austobten, taten dies der oder die Täter zunächst in den Kabinen. Sie durchsuchten die Sporttaschen der Sportler nach Bargeld und Ausweispapieren, mit Erfolg, so die Polizei.

Mit den aufgefundenen Schlüsseln öffneten sie dann die abgestellten Pkws der Spieler. Auch hier wurden sie fündig. Der Schaden beläuft sich auf über 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Rastatt, Telefon 07222/7610, in Verbindung zu setzen.

Weiterer Diebstahl bei Fußballverein

Aber auch im knapp 25 Kilometer entfernten Gamshurt betraten bislang unbekannte Täter am Samstagmittag, in der Zeit von 16.50 Uhr bis 17.15 Uhr, die Umkleidekabinen des FV Gamshurst. Während die Fußballmannschaften aus Gamshurst und Neusatz auf dem Spielfeld standen, bedienten sich der oder die Täter an den Wertsachen der Sportler.

Sie entwendeten aus den Geldbörsen Bargeld und öffneten, wie in Hügelsheim, mit den aufgefundenen Fahrzeugschlüsseln mehrere Pkws um auch dort nach Diebesgut zu suchen. Die Umkleidekabinen waren nicht verschlossen.

Für den Moment ist es schwierig den entstandenen Schaden zu beziffern, man geht zum jetzigen Zeitpunkt von mehreren hundert Euro aus. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Achern, Telefon 07841/70660, in Verbindung zu setzen.