vor 1 Stunde Karlsruhe Vermeintliche Granate in Rastatt lässt Sprengstoffexperten anrücken

Am Dienstag entdeckte ein Passant in Rastatt einen verdächtigen Gegenstand, den er als Handgranate identifizierte. Erst der Kampfmittelräumdienst konnte später Entwarnung geben.

Eine Granate im Bereich des Schwimmbades wurde den Beamten in Rastatt am Dienstag kurz nach 15 Uhr gemeldet. Der 'explosive' Gegenstand war einem Passanten unter der Fußgängerbrücke beim Schwimmbad in der Jahnallee aufgefallen. Nachdem der Kampfmittelbeseitigungsdienst eintraf, konnte Entwarnung gegeben werden. Bei der vermeintlichen Sprenggranate handelte es sich nur um einen rostigen Rollerauspuff.