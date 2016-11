Unfallserie auf A5: Zwölf Unfälle mit 39 Fahrzeugen in wenigen Minuten

Anzeige

Starkregen, teils Graupelschauer, Sonnenschein in Verbindung mit starker Gischt sowie in vielen Fällen nicht angepasste Geschwindigkeit führten am Sonntagnachmittag kurz nach 14 Uhr binnen weniger Minuten auf dem Autobahnabschnitt zwischen Offenburg und Appenweier zu sieben Unfällen auf der Nordfahrbahn und fünf Unfällen auf der Südfahrbahn.

Dabei wurden 22 Personen leicht und teils schwer verletzt, ein Beifahrer eines Pkw schwebt in Lebensgefahr. Dieser wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. 39 Fahrzeuge waren an den Kollisionen beteiligt, davon mussten 22 abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 400.000 Euro geschätzt.

Die Unfallserie begann auf der Nordfahrbahn, nachdem ein Mercedes-Fahrer nach rechts abgekommen und in die Leitplanken geprallt war. In der Folge verlangsamte sich zwar der Verkehr, jedoch kam es zu den weiteren sechs Unfällen, darunter zwei Karambolagen mit sechs und neun beteiligten Fahrzeugen, auf einem Abschnitt von etwa zwei Kilometern.

Fast zeitgleich kam auf der Südfahrbahn ein Volvo-Fahrer ebenfalls bei dieser Witterung und nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte in die Leitplanken. In der Folge ereigneten sich dahinter vier weitere Unfälle, darunter auch eine Karambolage mit sechs Fahrzeugen, auf einem Abschnitt von etwa eineinhalb Kilometern.

Durch auslaufende Betriebsstoffe wurden ein nahegelegener Bach sowie die Kinzig durch Öl/Benzinfilme verunreinigt. Die notwendigen Maßnahmen wurden von den Feuerwehrkräften durchgeführt.

Für die Einsatz- und Reinigungsmaßnahmen musste die A 5 in Fahrtrichtung Norden bis gegen 19.45 Uhr voll gesperrt werden. Eine Ausleitung erfolgte an der Anschlussstelle Offenburg. Auf der Südfahrbahn waren teilweise zwei Fahrstreifen gesperrt.