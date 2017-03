vor 53 Minuten Ötigheim Unfall nach Alkoholkonsum: Keiner will der Fahrer gewesen sein

Am frühen Sonntagmorgen waren zwei Männer mit ihrem Auto in Ötigheim unterwegs. Als sie mit überhöhter Geschwindigkeit von der Rebgartenstraße in die Rathausstraße abbiegen wollten, kamen sie mit ihrem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und prallten gegen eine Gartenmauer und einen Stromverteilerkasten. Das Auto überschlug sich in der Folge.