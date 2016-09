Anzeige

Dabei erlitt die 73-Jährige so schwere Kopfverletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Ein 35-jähriger, entgegen kommender Rollerfahrer konnte dem unmittelbar vor ihm stattfindenden Sturzgeschehen nach Aussage der Polizei nicht mehr ausweichen und überfuhr das auf der Straße liegende Fahrrad. Der Zweiradfahrer stürzte in der Folge ebenfalls, blieb jedoch unverletzt. Der Unfalldienst der Verkehrspolizeidirektion Baden-Baden hat die Ermittlungen aufgenommen.