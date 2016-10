Unfall auf B36: Auto kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich

Bei einem Unfall in Bühl (Kreis Rastatt) ist eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei in der Nacht zu Dienstag mitteilte, hatte ein Autofahrer den entgegenkommenden Wagen der Frau übersehen. Die Frau konnte nicht mehr bremsen und prallte am Montagabend mit ihrem Wagen in das abbiegende Auto. Der Mann wurde leicht verletzt.