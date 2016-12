vor 1 Stunde Rastatt-Rauental Unbekannte starten Einbruchserie in Rastatt: Polizei sucht Zeugen

Nach drei Einbrüchen am Samstag ist die Polizei dringend auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen. Ziel der unbekannten Täterschaft waren Objekte in der Hauptstraße/ Josef-Bechthold-Straße und An der Korngasse in Rastatt-Rauental