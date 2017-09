Am Montag begann in Baden-Württemberg das neue Schuljahr. Um der damit verbunden gestiegenen Zahl der Pendler gerecht zu werden, hat die Deutsche Bahn (DB) den Ersatzverkehr zwischen Rastatt und Baden-Baden verstärkt - nach eigener Aussage mit Erfolg.

"Am ersten Schultag nach Ferienende in Baden-Württemberg ist der erweiterte Ersatzbusverkehr zwischen Rastatt und Baden-Baden reibungslos angelaufen." Das berichtet die DB am Montagmittag in einer Pressemeldung. Statt wie bisher 17 pendeln nun in Spitzenzeiten bis zu 23 Busse zwischen den beiden Bahnhöfen, die meisten davon sind Gelenkbusse mit großem Platzangebot. "Damit wurde das Platzangebot in etwa verdoppelt", heißt es weiter.

"Unsere Vorbereitungen für den Beginn des neuen Schuljahres haben sich ausgezahlt, die Maßnahmen greifen", sagt Sven Hantel, Konzernbevollmächtigter für das Land Baden-Württemberg. Nach dem Ende der Sommerferien geht die Deutsche Bahn von täglich bis zu 32.000 Reisenden auf der Strecke aus, darunter gut 22.000 im Nahverkehr.

Vor dem Hintergrund der Streckensperrung im Rheintal wird ab Mittwoch, 13. September, Güterverkehr auch auf die Strecke Wörth(Rhein)–Lauterbourg umgeleitet. Für Reisende mit der Regionalbahnlinie RB 52 wird deshalb in der Zeit von 8.40 bis 16.19 Uhr ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit zwei Bussen organisiert. In dieser Zeit verkehren zwischen Wörth(Rhein) und Lauterbourg keine Nahverkehrszüge. Im Frühverkehr von 4.40 Uhr bis 8.40 Uhr sowie im Spätverkehr ab 16.19 Uhr bis 22.04 Uhr sowie an Samstagen und Sonntagen ganztägig verkehren alle Regionalbahnen jedoch weiterhin unverändert.

Zwischen Karlsruhe und Rastatt besteht ein stündliches Angebot mit Fernverkehrszügen. Zum Teil müssen Reisende aus/in Richtung Norden in Karlsruhe Hbf umsteigen. Kunden mit Nahverkehrsfahrscheinen können die Fernverkehrszüge zwischen Karlsruhe und Rastatt ohne Aufpreis nutzen.

Die Züge der Schwarzwaldbahn verkehren ergänzend zum bisherigen Angebot ab Montag, 11. September, zwischen 12 Uhr und 18 Uhr wieder im bekannten 30-Minuten-Takt (montags bis freitags). Die Stadtbahnen fahren mit den bekannten Linien S 8/S 81 (Murgtalbahn) und S 7/S 71 (nur im Abschnitt Karlsruhe–Rastatt) das komplette Angebot mit zwei bis vier Zügen pro Stunde.

Die Busse verkehren ab Rastatt und Baden-Baden abgestimmt auf die Ankunfts- und Abfahrtszeiten der Züge zwischen den beiden Bahnhöfen. Hierbei werden auch die Anschlüsse aus verspäteten Zügen aufgenommen und die Kapazitäten flexibel an das Reisendenaufkommen angepasst.

Die Abonnenten von Zeitkarten im Nah- und Fernverkehr erhalten für die Dauer der Sperrung eine 50prozentige Entschädigung. Die DB wird dazu aktiv auf alle betroffenen DB-Abo-Kunden (Fern- und Nahverkehr) zugehen. Weitere Fragen der Abo-Kunden nimmt das Abocenter (abo@bahn.de) oder für Bahncard100-Kunden der Comfort-Service (Kontaktdaten auf der Bahncard) entgegen. Pendler, die konkret von der Sperrung betroffen sind und ihr Abo beim KVV abgeschlossen haben, wenden sich bitte direkt an den KVV (abo@kvv.karlsruhe.de). Der KVV bittet die betroffenen Abo-Kunden darum, dies möglichst erst nach Wiederaufnahme des Bahnbetriebs auf der derzeit gesperrten Strecke zu tun.