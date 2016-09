Tunnel bei Rastatt: Fußgängerbrücke in Niederbühl geöffnet

Anzeige

Die Unterführung wird in den nächsten Tagen vollständig mit Kies verfüllt und kann bis Mitte 2018 nicht mehr genutzt werden, heißt es von der Bahn. Die Schließung der Unterführung sei notwendig geworden, weil in diesem Bereich die Überdeckung des Tunnels bei unter fünf Metern liegt und deshalb die Tunnelröhren nur mit einem speziellen Vereisungsverfahren hergestellt werden könnten.

Des Weiteren informiert die Bahn in ihrer Pressemitteilung darüber, dass am 4. und am 5. Februar 2016 der Wirtschaftsweg zwischen Sporthalle Niederbühl und dem Reisigplatz nicht genutzt werden kann. An diesen Tagen werde der Weg in Abstimmung mit der Kommune asphaltiert. "Ab dem 6. Februar 2016 kann die neue Straße wieder befahren werden", so die Bahn abschließend.