vor 54 Minuten Rastatt Streit in Rastatt eskaliert: 15-Jähriger nach Messer-Attacke in Haft

Knapp 50 Polizisten mussten vergangenen Freitag in Rastatt einen ausufernden Streit unter vier jungen Männern in Rastatt unter Kontrolle bringen. Ein 15-Jähriger sitzt inzwischen in Haft. Doch die Aufklärung des Streits gestaltet sich schwierig.