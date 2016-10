Streit eskaliert: Frauen bewaffnen sich mit Bratpfanne und Messer

Anzeige

Die in einer Unterkunft in der Woogseestraße wohnenden Frauen gerieten aus einer der Polizei unbekannten Ursache aneinander, dabei versetzte die ältere Frau ihrer Kontrahentin zunächst einen Faustschlag.

"In der Folge standen sich die beiden Frauen mit Bratpfanne und Messer ausgestattet in drohender Haltung gegenüber", so die Polizei im entsprechenden Bericht. Einer Mitbewohnerin gelang es schließlich die beiden "Streithennen" zu beruhigen, so dass die eintreffende Polizeistreife nicht mehr einzuschreiten brauchte.