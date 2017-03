Ein mit Bierkisten beladener Lastzug verlor am Freitag gegen 11.30 Uhr einen Teil seiner Ladung, als er auf die A5 bei Rastatt auffahren wollte. Das geht aus einer Pressemitteilung der Offenburger Polizei hervor.

Der Auffahrtsbereich Rastatt-Nord in Fahrtrichtung Basel musste daraufhin für mehrere Stunden gesperrt werden. Durch den Unfall entstand Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Reinigungsarbeiten dauern derzeit noch an.