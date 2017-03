Auf der A5 kam es am Montag gegen 11.30 Uhr vor der Baustelle der Anschlussstelle Rastatt-Nord im Stau zu einem Zusammenstoß zwischen drei Fahrzeugen. Die Strecke ist aktuell noch gesperrt.

Die Offenburger Polizei schildert den Vorfall wie folgt: Der Fahrer eines VW Passat hatte die Geschwindigkeit der Vorausfahrenden falsch eingeschätzt und war auf der mittleren Fahrspur von hinten auf einen Kleintransporter aufgefahren. Durch den Zusammenstoß wurde der Sprinter nach rechts abgewiesen, der Wagen überschlug sich und prallte dabei auf einen vor dem Sprinter fahrenden Kombi mit Autotransporter.

Durch den Unfall wurde der Passat-Fahrer verletzt und kam mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Offenburg. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zur Landung des Hubschraubers wurde die Fahrbahn kurzzeitig voll gesperrt. "Die Fahrbahn in Richtung Norden wieder in Kürze wieder vollständig freigegeben", so die Polizei abschließend.