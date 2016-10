Schwerer Verkehrsunfall Am frühen Samstagmorgen, 02:35 Uhr, fuhr ein 22-jähriger Autofahrer auf der L 85 von Bühl in Richtung Autobahnanschlussstelle Bühl. Vermutlich in Folge überhöhter Geschwindigkeit und Alkoholeinfluss überfuhr er eine Verkehrsinsel, schleuderte durch den Kreisverkehr und über die Leitplanke, weshalb das Auto die Böschung hinab fuhr und dort zum Stillstand kam.