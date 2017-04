vor 1 Stunde Gaggenau Schrecksekunde in Gaggenau: Unbekannte werfen Stein von Brücke

Zwei Unbekannte haben am Montagabend in Gaggenau (Kreis Rastatt) einen Stein von einer Brücke auf die Bundesstraße 462 geworfen und ein Auto getroffen. Der Stein schlug in die Windschutzscheibe des Wagens einer 36-Jährigen ein.