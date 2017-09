Zehn Tage vor der geplanten Wiederinbetriebnahme der wichtigen Zugstrecke von Rastatt nach Baden-Baden informiert der Bahn-Konzern über den Baufortschritt an der Rheintalbahn.

Dazu gibt es in Niederbühl, einem Stadtteil von Rastatt, am Freitag um 11 Uhr einen Ortstermin auf der Baustelle. Bis zum Ende der Woche werden dort Gleise verlegt. Die Rheintalstrecke soll am 2. Oktober wieder befahrbar sein.

Die für den gesamten europäischen Bahnverkehr wichtige Nord-Süd-Verbindung ist seit dem 12. August gesperrt. Damals hatten sich beim Tunnelbau bei Rastatt die Schienen abgesenkt, nachdem Wasser und Erdreich eingedrungen waren. Seither ist der Bahnverkehr auf dem Streckenabschnitt unterbrochen.