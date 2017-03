vor 1 Stunde Rastatt Raub in Rastatter Pension: 21-Jähriger von Besucher niedergeschlagen

Ein 21-Jähriger wurde am Dienstagabend in einer Pension in der Herrenstraße in Rastatt bestohlen. Wie die Offenburger Polizei berichtet, wurde der Mann von einem 29-Jährigen angegriffen, der gegen 21.30 Uhr zu Besuch gekommen war.