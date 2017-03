vor 33 Minuten Kuppenheim Rattengift im Köder: Hund in Kuppenheim stirbt an Vergiftung

Die Offenburger Polizei bittet in einer Pressemitteilung um Hinweise aus der Bevölkerung. Sie sucht einen Unbekannten, der in Kuppenheim Giftköder ausgelegt hat. Ein Hund starb an der Vergiftung.