vor 2 Stunden Iffezheim Von Auto erfasst: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 59-jähriger Motorradfahrer wurde am Dienstagnachmittag gegen 16.20 Uhr bei einem Unfall auf der Badener Straße in Iffezheim schwer verletzt. Der Biker hatte mehrere im Stau wartende Fahrzeuge überholt. An der Einmündung zum Südring wurde er dann vom Wagen einer 58-Jährigen erfasst.