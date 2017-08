vor 4 Stunden Gaggenau Vater schneidet Kind die Haare und löst Polizeieinsatz aus

Der neue Haarschnitt eines Kindes hat in Gaggenau einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Beamten am Montag mitteilten, hatte ein Nachbar am Sonntag gemeldet, dass er sich Sorgen mache, weil ein kleiner Junge seit 15 Minuten schreie.