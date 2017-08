vor 1 Stunde Schwerer Verkehrsunfall auf A5: Ein Toter nach Unfall mit vier Fahrzeugen

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A5 in Fahrtrichtung Nord zwischen Rastatt-Nord und Parkplatz Schleifweg am frühen Dienstagabend sind mindestens eine Person getötet und eine weitere verletzt worden. Drei Lkw und ein Auto sollen an dem Unfall beteiligt sein.

Derzeit müssen Verkehrsteilnehmer mit rund 5 Kilometer Stau rechnen. Der rechte und mittlere Fahrstreifen ist gesperrt.



Weitere Informationen folgen !