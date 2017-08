vor 18 Stunden Rastatt Rastatt: Polizist wird bei Einsatz leicht verletzt

Bei einem Einsatz in einer Wohnung in Rastatt ist ein Polizist von einem 34 Jahre alten Mann angegriffen und leicht verletzt worden. Wie die Behörden am Mittwoch mitteilten, litt der Angreifer vermutlich unter einer seelischen Erkrankung.