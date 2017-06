vor 3 Stunden Malsch Polizei sucht Zeugen: Sexuelle Belästigung in Malsch

Am vergangenen Donnerstag, 15. Juni, soll eine 58-jährige Frau in Malsch sexuell belästigt worden sein. Die Polizei sucht nach Zeugen. Die Übergriffe geschahen in der Nähe des Hurstsees bei Malsch.