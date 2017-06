vor 2 Stunden Gernsbach Polizei hilft Entenfamilie auf dem Weg zum Flussschwimmen

Polizisten haben in Gernsbach (Landkreis Rastatt) einer in Not geratenen Entenfamilie auf ihrem Weg zur Murg geholfen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, waren zwei Einsatzkräfte gerade auf Streife, als sie zufällig die fünfköpfige Kükenbande bemerkten.