vor 2 Stunden Durmersheim Nach Auseinandersetzung: 60-jähriger Mann stirbt nach Streit mit 33-Jährigem

Zu einer Auseinandersetzung war es in der Nacht zum Samstag in der Pilgerstrasse in Durmersheim gekommen. In einem Wohncontainer gesellten sich im Laufe des Abends mehrere Männer in verschiedener Besetzung zu dem Bewohner, unterhielten sich und tranken gemeinsam Bier. Im Verlauf der Gespräche gerieten zwei Bekannte aufgrund eines bevorstehenden Haftantrittes in Streit.