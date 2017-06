Missbrauch in Rastatt: Jugendliche von Unbekanntem vergewaltigt

Die Polizei sucht nach einem Überfall in Rastatt nach Zeugen. Wie sie berichtet, hat ein Unbekannter eine Jugendliche nahe einer Kleingartensiedlung vergewaltigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Laut Pressemitteilung der Polizei war die Jugendliche am Wochenende zusammen mit Freundinnen auf einem Sportfest in Niederbühl. Dort lernte sie einen etwa 20-jährigen Mann kennen und unterhielt sich mit ihm. "Zu fortgeschrittener Stunde entfernten sich die beiden vom Festgelände, um ungestört weiterreden zu können", heißt es weiter.

Bei der Kleingartensiedlung vergriff sich der etwa 1,80 bis 1,90 Meter große Unbekannte an der Jugendlichen und missbrauchte sie. Unterbrochen durch einen Anruf flüchtete der Unbekannte zwischen 5 und 6 Uhr am Sonntagmorgen in unbekannte Richtung.

Der Täter wird als ein sportlich-schlanker Mann beschrieben, der eine Undercut-Frisur und einem Dreitagebart hatte. Laut Zeugen war der Verdächtige dunkel bekleidet. Personen, die den Unbekannten auf dem Sportfest beobachtet haben oder sonstige Angaben zu dem Gesuchten machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0781/21-2820 in Verbindung zu setzen.

Liebe Leser, dies ist ein sensibles Thema. Aus Rücksicht auf die Betroffenen haben wir diesen Artikel daher nicht zur Diskussion freigegeben.