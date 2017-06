Nach dem Tod eines 60-jährigen Mannes in Durmersheim (Kreis Rastatt) infolge schwerer Schläge hat die Staatsanwaltschaft gegen den Tatverdächtigen einen Haftbefehl erwirkt.

Der 33-Jährige wurde allerdings nach der Hinterlegung einer Kaution unter Auflagen wieder auf freien Fuß gesetzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Laut Zeugenaussagen soll er den älteren Mann in der Nacht zum Samstag vor und in dessen Wohncontainer mit Schlägen und Tritten attackiert haben. Eine Obduktion habe ergeben, dass er "aufgrund massiver Gewalteinwirkung gegen seinen Oberkörper zu Tode kam". Zwischen dem Opfer und dem Tatverdächtigen sowie weiteren Männern war es bei einer Feier zu einem Streit gekommen.