vor 21 Stunden Gernsbach Loch in Banane ruft Polizei bei Rastatt auf den Plan

Ein Loch in einer Banane hat in Gernsbach (Kreis Rastatt) zu Ermittlungen der Polizei geführt. Ein Mann hatte die merkwürdig ausgehöhlte Südfrucht am Montagabend nach dem Einkauf entdeckt und das Loch als mögliche Brutstätte einer hochgiftigen und eventuell tödlichen Bananenspinne angesehen, wie die Beamten am Dienstag mitteilten.