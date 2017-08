vor 13 Stunden Rastatt Lkw-Fahrer übersieht Stauende: 28-Jährige stirbt noch am Unfallort

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A5 in Fahrtrichtung Nord zwischen Rastatt-Nord und Parkplatz Schleifweg am frühen Dienstagabend sind mindestens eine Person getötet und eine weitere verletzt worden. Drei Lkw und ein Auto sollen an dem Unfall beteiligt sein.