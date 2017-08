vor 6 Stunden Lauter Knall und Flammen: Halle von Rastatter Entsorgungsbetrieb fängt Feuer

Am Samstagmittag, um 16.30 Uhr, teilte ein Zeuge der Polizei einen Gebäudebrand in Rastatt, Im Steingerüst, mit. Betroffen war die Halle eines Entsorgungsbetriebes, so die Polizei in einer Pressemitteilung.