Hinter Schloss Favorite: 19-Jähriger in Rastatt tot aufgefunden

Wie die Polizei mitteilt, wurde am frühen Donnerstagmorgen gegen 5 Uhr hinter dem Schloss Favorite in Rastatt ein Mann tot aufgefunden. Der völlig unbekleidete 19-Jährige lag kurz vor dem dortigen Weiher. Aktuell laufen die Ermittlungen.

Seine Kleidungsstücke sowie persönliche Gegenstände lagen nach den Angaben der Polizei verstreut über der Rasenfläche. "Trotz der ungewöhnlichen Auffindesituation wies der Leichnam keine augenscheinlichen Verletzungen auf, die todesursächlich sein könnten," so die Polizei in einer Mitteilung an die Presse.

Die Beamten der Kriminaltechnik waren zusammen mit den Ermittlern der Kriminalpolizei im Park. Neben der Spurensicherung und Identitätsfeststellung werden laut Polizei nun Erkenntnisse aus dem persönlichen Umfeld des Mannes dazu beitragen, die Umstände zum Tod des Mannes zu klären. Dass der Konsum von Drogen mit dem Tod des 19-Jährigen im Zusammenhang steht, wird nach Aussage der Polizei immer wahrscheinlicher. Eine Obduktion wird möglicherweise Gewissheit über die Todesursache geben können.