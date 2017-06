vor 15 Stunden Steinmauern Dachstuhl fängt Feuer: Keine Verletzten, hoher Sachschaden

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Steinmauern (Kreis Rastatt) ist am Sonntag ein Dachstuhl teilweise ausgebrannt. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand, wie die Polizei mitteilte.