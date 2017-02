vor 3 Stunden Iffezheim Brutaler Einbrecher in Iffezheim: 14-Jährige wehrt sich mit Fußtritten

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen drei Uhr, Zutritt zu einem Objekt in der Rosenstraße in Iffezheim. Um in das Objekt zu gelangen wurde die Hauseingangstür des Reiheneckhauses aufgehebelt, so die Polizei in einer Pressemitteilung.