vor 8 Stunden Bad Herrenalb Bad Herrenalb: Endspurt zur Eröffnung der Gartenschau

Die Vorbereitungen für die Gartenschau in Bad Herrenalb (Kreis Calw) gehen auf die Zielgerade: Am 13. Mai wird die Schau unter der Überschrift "Blütentraum und Schwarzwaldflair" in dem Kurort eröffnet. Bis zum 10. September werden rund 200.000 Besucher erwartet.