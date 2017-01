16.01.2017 16:26 Gaggenau Angst vor Wildschweinen: Gaggenauerin sprüht sich mit Pfefferspray k.o.

Die Polizei wurde am Montagnachmittag kurz nach 12 Uhr zu einem Geschäft in der Murgtalstraße in Gaggenau (Kreis Rastatt) gerufen. Eine Joggerin war in ein Geschäft gekommen und hatte um rasche Hilfe gebeten. Sie hatte sich selbst unbeabsichtigt mit Pfefferspray außer Gefecht gesetzt.