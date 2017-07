Nach dem Fund einer vergrabenen Leiche auf einem Acker bei Durmersheim (Kreis Rastatt) haben Ermittler einen 21-Jährigen festgenommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde gegen den Algerier am Freitag Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Totschlags erlassen.

Ein Zeugenhinweis führte die Fahnder nach Angaben eines Sprechers zu dem Mann. Die Hintergründe mussten demnach aber noch geklärt werden. Eine Obduktion der Leiche soll nun Klarheit über die Todesursache und die Identität bringen. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um einen vermissten 44-jährigen Algerier aus Durmersheim handelt. Ebenfalls nach einem Zeugenhinweis hatte die Polizei das Areal am Rande eines Maisfelds in den vergangenen Tagen mit Spürhunden und per Hubschrauber abgesucht.

