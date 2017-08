vor 14 Stunden Mannheim/Stuttgart Rastatter Tunnelunfall: Hermann kritisiert Bahn heftig

Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) hat das Krisenmanagement der Bahn nach der Havarie an der Rastatter Tunnelbaustelle heftig kritisiert. " Die Bahn ist einfach in der Kommunikation zu langsam. Da sind sie noch der alte Staatsbetrieb sagte er dem "Mannheimer Morgen" am Dienstag.