vor 11 Minuten Gaggenau Nicht richtig gesichert: Lieferwagen kracht in Gaggenauer Haus

Wie die Polizei berichtet, rollte am Mittwochvormittag in Gaggenau ein führerloses Fahrzeug einer Zusteller-Firma gegen das Schaufenstereck eines ehemaligen Geschäfts in der Dorfstraße. Der Wagen war offenbar ungenügend gegen ein Wegrollen gesichert